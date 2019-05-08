В "МЭШ" появились материалы о Великой Отечественной войне

В библиотеке опубликовали подборку материалов Главархива Москвы

Новые книги о Великой Отечественной войне теперь доступны в библиотеке "Московской электронной школы", передает "ТВ Центр". На сайт выложены архивные документы, которые никогда прежде не публиковались: воспоминания и фотографии участников сражений, газеты и листовки. А ещё онлайн можно услышать звукозаписи сообщений о капитуляции фашистской Германии.

Также в электронной библиотеке впервые выложены биографии героев Советского Союза. Коллекция - уникальная, собиралась почти 30 лет. И, кстати, пополняется до сих пор: истории о героических подвигах свои родственников приносят сами москвичи! Проект уже оценили первые читатели - школьники.