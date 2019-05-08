Как преобразился район Очаково-Матвеевское в Москве

Район не узнать после прихода программы "Мой район"

Современная общеобразовательная школа, новая станция метро, благоустроенные парки - все это появилось в Очаково-Матвеевском благодаря программе "Мой район". В 1941 году здесь проходила третья линия обороны. А теперь в новом, комфортном помещении Совета ветеранов готовятся к празднованию Дня Победы.

Екатерина Емельянова с удовольствием и гордостью проводит экскурсию по новому помещению Совета ветеранов района Очаково-Матвеевское. В отличие от прежнего - тесного - здесь все по-другому. Ведь дел всегда много. Работают над книгами, готовятся к празднованию Дня Победы. В течение года проводят патриотические уроки со школьниками.

"Они видят эту живую легенду. Он приходит с орденами. Мы просим, приходите с орденами. Он воевал, он брал Берлин. А это наша история", - сказала председатель районного Совета ветеранов Очаково-Матвеевское - Екатерина Емельянова.

Юрий Коломиец в Великую Отечественную был разведчиком. И даже очевидцем встречи на Эльбе. День Победы встретил в Германии. И оставил свой автограф на Рейхстаге.

"Некоторые дети, когда все это кончится, идешь, он подходит так близко и жмет тебе руку и заглядывает в глаза. Вот это я понял, что ему дошло, вот это будет патриот", - сказал ветеран ВОВ Юрий Коломиец.

В Очаково-Матвеевском в 1941 году проходила третья линия обороны Москвы. Но район знаменит не только сохранившимися оборонительными сооружениями. Фактически это территория пяти бывших деревень и сёл. У каждого - своя история. Аминьево, Волынское и Троекурово известны еще со времен Ивана Грозного. Деревня Матвеевское входила в состав владений московской митрополии. А Село Очаково в XVIII веке принадлежало Михаилу Хераскову, выдающемуся поэту и ректору МГУ.

В границы Москвы все эти территории вошли в 1960 году прошлого века, а в 70-х здесь началось массовое жилищное строительство. Теперь многие старые дома попали в программу реновации. И первые переселенцы уже получили ордера.

Очаково-Матвеевское как будто рождается заново. Меняется инфраструктура. Так, например, в поликлинике, построенной в 60-х, недавно закончился капитальный ремонт.

Подробности – в репортаже Екатерины Гоголевой.