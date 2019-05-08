Остеохондроз – не приговор: в Москве освоили уникальные методики лечения

После операции пациент может сразу жить полноценной жизнью

Одно из наиболее распространенных заболеваний спины – остеохондроз. Его крайняя степень вызывает невыносимые боли и приковывает к кровати. В 13-й столичной городской клинической больнице проводят операции, после которых пациенты с подобной патологией уже на следующий день начинают ходить.

Прогулки Ольги Васильевны – лучшая награда для хирурга. Раз гуляет, значит операция на позвоночнике прошла успешно, титановый имплант делает своё дело, да и выпишут пациентку со дня на день. И кто, спрашивается, говорил, что она будет прикована к кровати?

"Вот уже неделя, как я после операции. Стала лучше чувствовать, нога не болит, стало удобно. Сейчас я в корсете и очень рада, что попала к ним", - рассказала "ТВ Центру" Ольга Васильевна.

В травматологическое отделение 13-ой клинической больницы пациенты с крайней формой остеохондроза поступают регулярно. Диагноз очень тяжелый. Боль настолько сильная, что человек попросту перестаёт ходить. Но благодаря всего одной бесплатной операции, эта самая боль уходит.

В результате объединения позвонков уменьшается компрессия, и тут же уходит боль. Методика была разработана за рубежом. Но наши специалисты её освоили просто блестяще.

"Этой пациентке была выполнена операция по Хаусу. Это немецкий хирург, который в 1982 году разработал эту операцию, и она получила всемирное одобрение и признание. Это позволяет пациентку с такой сложной патологией на следующий день поднять, она расхаживается и на 5–7-й день выписывается", - рассказал профессор кафедры травматологии и ортопедии РУДН, врач 13-ой клинической больницы Мухаммад Сампиев.

Ольга Васильевна действительно поднялась на следующий день после операции и сейчас на собственные рентгеновские снимки смотрит с нескрываемым удовольствием. Такая изящная титановая конструкция – четыре крошечных винта - и такой результат. К тому же, супруг наконец-то успокоился.

Операция, ко всему прочему, еще и миниинвазивная – в 80% случаев она делается через миниатюрные разрезы. То есть период восстановления пациента сокращается в разы. Но и это еще не всё.

"Самое главное, наши пациенты могут в дальнейшем нагружать позвоночник. Они могут поднимать тяжести. Особенно те пациенты, которые занимаются физическим трудом. То есть для них эта операция – просто выход из положения", - отметил Сампиев.

Судя по происходящему в клинике, здесь могут исправить любое положение. И в прямом смысле – поставить на ноги.

Ольга Стрельцова, Михаил Бахтияров, "ТВ Центр", Москва.