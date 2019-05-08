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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве

15:24
  • среда
  • 08 мая 2019

Информации о виде и сроках наказания пока нет

На данный момент в Пресненском суде Москвы решается судьба футболистов "Краснодара" Павла Мамаева и "Зенита" Александра Кокорина.

Футболисты, а также Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий признаны виновными по делу о драках в Москве и хулиганстве. Судья продолжает зачитывать приговор. Информация о наказании появится позднее. 

Ранее прокурор Светлана Тарасова просила для футболистов 1,5 года лишения свободы. Как отметила сторона обвинения, исправить спортсменов может только реальный, а не условный срок.

История началась 8 октября 2018 года. Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл их товарищ Александр Протасовицкий избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов, а после напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Два дня футболисты скрывались от полиции, явившись на допрос лишь 10 октября. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Суд несколько раз продлевал им срок ареста. В последний раз – до 25 сентября.  

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