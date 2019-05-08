"Начались дожди и ветра": плохая погода пришла в Москву

Пешеходов и автомобилистов призвали к осторожности

Жителей Москвы предупредили о дожде и сильном ветре в среду, 8 мая. За сутки в столичном регионе может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Как сообщается на сайте МЧС России, в столице ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами 13-18 метров в секунду.

Сотрудники ведомства посоветовали горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) тоже призвал москвичей к осторожности в связи с ухудшением погодных условий. "Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге. Сезон снега и гололеда закончился. Начались дожди и ветра (но они все равно лучше, чем гололед)", - говорится в Twitter центра.