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"Начались дожди и ветра": плохая погода пришла в Москву

14:31
  • среда
  • 08 мая 2019

Пешеходов и автомобилистов призвали к осторожности

Жителей Москвы предупредили о дожде и сильном ветре в среду, 8 мая. За сутки в столичном регионе может выпасть до трети месячной нормы осадков. 

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Как сообщается на сайте МЧС России, в столице ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами 13-18 метров в секунду.   

Сотрудники ведомства посоветовали горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств. 

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) тоже призвал москвичей к осторожности в связи с ухудшением погодных условий. "Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге. Сезон снега и гололеда закончился. Начались дожди и ветра (но они все равно лучше, чем гололед)", - говорится в Twitter центра. 

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