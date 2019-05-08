Сенчукова показала красавца-сына после провокации Королевой

20-летний Василий прослыл "лапочкой" среди интернет-пользователей

Актриса Наталья Сенчукова рассказала, что ее 20-летнего сына удивило внимание интернет-пользователей к его персоне.

"Он очень стесняется этого внимания. Говорит, красавчиком себя не считал. Наташа Королева показала своего красавчика сына в Instagram, это меня и спровоцировало", - сообщила Сенчукова порталу Teleprogramma.pro.

Некоторое время назад актриса опубликовала в сосцети фото, на котором она позирует вместе с мужем Виктором Рыбиным, сыном Василием и его девушкой Дарьей. Раньше актриса и солист группы "Дюна" предпочитали не показывать своего сына публике.

По словам Сенчуковой, Василий сам выбрал снимок для публикации в Instagram. "Такого интереса мы не ожидали, - рассказала она о реакции интернет-пользователей. - Сын рассказывал, что в социальных сетях после этого у него прибавилось подписчиков, ему стали писать, какой он "лапочка", кто-то начал сватать за него своих дочерей".

Василий Рыбин учится на режиссера на третьем курсе Университета культуры и увлекается музыкой. Последние пять он встречается с девушкой Дарьей. На последний день рождения родители подарили ему автомобиль Volkswagen.

Ранее Наталья Сенчукова рассказала, что у них с мужем обнаружили рак, но благодаря своевременному лечению их жизни вне опасности. "Мы сами виноваты - посещали солярий, загорали, когда нельзя загорать, не мазались солнцезащитными кремами", - заявила артистка.