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Сенчукова показала красавца-сына после провокации Королевой

15:11
  • среда
  • 08 мая 2019

20-летний Василий прослыл "лапочкой" среди интернет-пользователей

Актриса Наталья Сенчукова рассказала, что ее 20-летнего сына удивило внимание интернет-пользователей к его персоне.

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"Он очень стесняется этого внимания. Говорит, красавчиком себя не считал. Наташа Королева показала своего красавчика сына в Instagram, это меня и спровоцировало", - сообщила Сенчукова порталу Teleprogramma.pro.  

Некоторое время назад актриса опубликовала в сосцети фото, на котором она позирует вместе с мужем Виктором Рыбиным, сыном Василием и его девушкой Дарьей. Раньше актриса и солист группы "Дюна" предпочитали не показывать своего сына публике.  

По словам Сенчуковой, Василий сам выбрал снимок для публикации в Instagram. "Такого интереса мы не ожидали, - рассказала она о реакции интернет-пользователей. - Сын рассказывал, что в социальных сетях после этого у него прибавилось подписчиков, ему стали писать, какой он "лапочка", кто-то начал сватать за него своих дочерей". 

Василий Рыбин учится на режиссера на третьем курсе Университета культуры и увлекается музыкой. Последние пять он встречается с девушкой Дарьей. На последний день рождения родители подарили ему автомобиль Volkswagen. 

Ранее Наталья Сенчукова рассказала, что у них с мужем обнаружили рак, но благодаря своевременному лечению их жизни вне опасности. "Мы сами виноваты - посещали солярий, загорали, когда нельзя загорать, не мазались солнцезащитными кремами", - заявила артистка. 

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