Какой беленький: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына (фото)

Мальчик родился два дня назад

34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл показали новорожденного сына.

Герцог и герцогиня Сассекские вышли к журналистам в Винздорском замке. Маркл настаивала, чтобы среди них были представители американской прессы.

В комментариях под фотографиях пользователи социальных сетей пишут восторженные комментарии: "Какой беленький!", "Здоровья малышу", "Какой он маленький и прекрасный". Известно, что мама ребенка имеет африканские корни, поэтому многие предполагали, что ребенок получится темным.

Ребенок Гарри и Меган родился 6 мая весом 3,3 килограмма. Малыш будет носить титул графа Дамбартона и займет седьмое место в очереди на престол. Информация о том, какое имя дали первенцу, пока держится в секрете.