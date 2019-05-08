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Какой беленький: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына (фото)

14:59
  • среда
  • 08 мая 2019

Мальчик родился два дня назад

34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл показали новорожденного сына. 

 

Герцог и герцогиня Сассекские вышли к журналистам в Винздорском замке. Маркл настаивала, чтобы среди них были представители американской прессы.

В комментариях под фотографиях пользователи социальных сетей пишут восторженные комментарии: "Какой беленький!", "Здоровья малышу", "Какой он маленький и прекрасный". Известно, что мама ребенка имеет африканские корни, поэтому многие предполагали, что ребенок получится темным. 

Ребенок Гарри и Меган родился 6 мая весом 3,3 килограмма. Малыш будет носить титул графа Дамбартона и займет седьмое место в очереди на престол. Информация о том, какое имя дали первенцу, пока держится в секрете.

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Марк и принц Гарри показали новорожденного сына
Меган Марк и принц Гарри показали новорожденного сына
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