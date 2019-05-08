Пахло алкоголем: жена Кокорина успокоила нервы перед приговором

Что происходит на заседании суда по громкому делу

В Москве началось заседание Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Некоторые присутствующие явно распереживались из-за приближающейся развязки громкой истории.

На входе в здание суда одного из операторов попросили дыхнуть. Пахло алкоголем. Оказалось, что мужчина здесь ни при чем. Позади стояла гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова. Она призналась, что пила валерьянку для успокоения нервов, пишет "Спорт-экспресс".

В ходе заседания футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий были признаны виновными по делу о драках в Москве и хулиганстве. Судья продолжает зачитывать приговор.

До этого прокурор Светлана Тарасова просила для футболистов 1,5 года лишения свободы. Сторона обвинения отметила, что исправить спортсменов может только реальный, а не условный срок.

Роковым для игроков днем стало 8 октября 2018 года. Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл их товарищ Александр Протасовицкий избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов Виталия Соловчука. После этого они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Суд несколько раз продлевал им срок ареста. В последний раз – до 25 сентября.

Видео: Кокорина в суде поздравили с чемпионством "Зенита"

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен