ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пахло алкоголем: жена Кокорина успокоила нервы перед приговором

15:20
  • среда
  • 08 мая 2019

Что происходит на заседании суда по громкому делу

В Москве началось заседание Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Некоторые присутствующие явно распереживались из-за приближающейся развязки громкой истории.

Названа дата оглашения приговора Кокорину и Мамаеву
Прокурор назвала грозящий Кокорину и Мамаеву срок
Кокорина в суде поздравили с чемпионством "Зенита"

На входе в здание суда одного из операторов попросили дыхнуть. Пахло алкоголем. Оказалось, что мужчина здесь ни при чем. Позади стояла гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова. Она призналась, что пила валерьянку для успокоения нервов, пишет "Спорт-экспресс".

В ходе заседания футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий были признаны виновными по делу о драках в Москве и хулиганстве. Судья продолжает зачитывать приговор.

До этого прокурор Светлана Тарасова просила для футболистов 1,5 года лишения свободы. Сторона обвинения отметила, что исправить спортсменов может только реальный, а не условный срок.

Роковым для игроков днем стало 8 октября 2018 года. Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл их товарищ Александр Протасовицкий избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов Виталия Соловчука. После этого они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Суд несколько раз продлевал им срок ареста. В последний раз – до 25 сентября. 

Видео: Кокорина в суде поздравили с чемпионством "Зенита"

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова
Супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова
Александр Кокорина и Дарья Валитова
Александр Кокорина и Дарья Валитова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.