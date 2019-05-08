На глазах наворачиваются слезы: знаменитости об уходе композитора Крылатова

Для многих известие о смерти музыканта стало ударом

Смерть Юрия Крылатова стала ударом для многих известных деятелей кино и искусства в России. Так, знаменитый режиссер Владимир Бортко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского композитора.

"Я услышал его музыку, будучи уже достаточно взрослым человеком. Он написал "Крылатые качели" и теперь на них улетел. Как жалко и как обидно", - отметил он.

По словам Бортко, есть люди, которые "делают искусство". Он добавил, что Крылатов сделал столько музыки в нашем кино, что "хватило бы на десять композиторов", сообщает RT.

Еще один режиссер и продюсер Максим Воронков отметил, что у него от этой новости на глазах наворачиваются слезы, передает ФАН. По его словам, Крылатов был добрым человеком. "Я в свое время делал сценарий вместе с его сыном Павлом Крылатовым, это был фильм "Бабник-2", а потом мы начали с ним работать на больших проектах", - подчеркнул Воронков. Он добавил, что композитор всегда писал музыку под изображение.

Евгений Крылатов уже сейчас заслуживает звания классика советской музыки, считает певец и автор песен Юрий Лоза. Он добавил, что музыкант сумел в своих произведениях отразить образ жизни и мировоззрение советских детей, пишет URA.RU.

"Я не знаю того, кто бы не пел "Крылатые качели" или не слышал эту песню", - отметил он. По его словам, Крылатов заслуживает любых почестей. А песню "Крылатые качели" можно назвать символом советских детей.

В свою очередь, поэт Юрий Энтин назвал новость о кончине Крылатова "абсолютно неожиданной", сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва". "Я потрясен, поражен и убит", - сказал он.

По его словам, он вернулся из отпуска, а до этого они с ним "так весело" и озорно говорили. Он собирался звонить Крылатову именно в среду, 8 мая. "Для меня Крылатов – это первый композитор, с которым у меня получилась известная песня, – "Вот оно какое, наше лето". Это 1968 год", - отметил Энтин.

Соболезнования выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, музыка Евгения Крылатова навсегда сохранится в сердцах поклонников его таланта. "Крылатов был замечательным композитором, бесконечно преданным своему делу. Он работал в самых разных жанрах, написал множество красивых, добрых, жизнеутверждающих произведений, наполненных теплотой и самыми светлыми чувствами", - отметила Матвиенко.

По ее словам, особенно плодотворно творчество Евгения Крылатова проявилось в кинематографе. Музыка к художественным фильмам навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников его таланта, всех, кто его знал и ценил, считает она.

Также председатель верхней палаты парламента попросила передать искренние соболезнования, слова поддержки и сочувствия родным и близким композитора.

Евгения Крылатова не стало в среду. Знаменитый композитор скончался на 86-м году жизни. "Крылатые качели", "Прекрасное далёко" - его произведения знакомы каждому. Он написал мелодии более чем к 160 фильмам. Музыка Крылатова близка настолько, что уже кажется народной.

Видео: Названа причина смерти композитора Крылатова

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