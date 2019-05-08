Изменившаяся внешность Меган Маркл поразила ее поклонников

Может, все дело в неудачно выбранном платье?

Интернет-пользователи бурно обсуждают первую фотографию новорожденного сына принца Гарри и Меган Маркл. Внимание общественности также привлекли фигура и лицо герцогини Сассекской.

8 мая молодые родители показали своего малыша в Винздорском замке. Меган Маркл вышла к журналистам в белом платье без рукавов, но с поясом. Она надела бежевые туфли на шпильке, а на лицо нанесла легкий макияж.

Многие интернет-пользователи заметили несовершенства фигуры Маркл. Некоторые сочли, что герцогиня неудачно подобрала наряд, ведь платье с пояском подчеркнуло ее животик. Люди также обратили внимание на уставшее лицо молодой мамы. Кто-то вспомнил, что сразу после родов Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, выглядела более стройной и свежей.

Тем не менее большинство поклонников королевской семьи пришли в восторг как от ребенка, так и от его мамы. "Она по-прежнему прекрасна и сногсшибательна", "Вот так в действительности выглядят первые несколько дней материнства", "Каждая женщина меняется, когда становится мамой", - написали в соцсетях.