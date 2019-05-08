Путин призвал усилить контроль за закупками для нацпроектов

Президент потребовал пресечь сомнительные практики по конкурсам

В Кремле в среду прошло заседание президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Владимир Путин заслушал отчёты о выполнении подписанного год назад указа о национальных целях и задачах развития, сообщает "ТВ Центр".

Началось заседание с минуты молчания. Члены Совета почтили память жертв катастрофы самолёта "Сухой Суперджет-100", произошедшей в минувшее воскресенье в аэропорту "Шереметьево".

Открывая затем обсуждение, Владимир Путин призвал участников предметно и критично разобрать, что уже сделано, а где сбоит. Как подчеркнул президент, людям не интересны абстрактные обещания и ведомственные графики. Граждане ждут конкретных результатов. Владимир Путин также обратил внимание и на то, что национальные проекты дают возможность предприятиям наладить выпуск современной высокотехнологичной продукции. Для этого необходимо, в том числе, поощрение конкуренции при распределении заказов - а этот принцип на практике нередко нарушается.

"Одна из системных задач национальных проектов - сформировать в России мощный дополнительный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию, именно отечественную, прежде всего отечественную продукцию. Однако на практике появляются искусственные барьеры. Так, технические задания по некоторым видам машин и оборудования буквально "рисуются", искусственно "рисуются" под конкретного производителя, иногда и под конкретного зарубежного производителя. При этом другие компании подчас даже не могут участвовать в конкурсах, так прописаны условия этих конкурсов. Побеждают в данном случае не лучшие, а "свои", с далеко не оптимальными предложениями, с высоким риском срыва заказов. Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь. Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто даёт лучшее предложение и по качеству, и по цене, и по надёжности", - отметил Путин.