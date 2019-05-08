Суд огласил приговор Кокорину и Мамаеву

Они отправятся в колонию общего режима

Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Первого приговорили к году и шести месяцам лишения свободы, а второго – к году и пяти месяцам.

Кроме того, брат Кокорина Кирилл получил год и шесть месяцев колонии общего режима, а товарищ футболистов Александр Протасовицкий – год и пять месяцев колонии.

По данным "Интерфакса", с учетом проведенного в СИЗО времени, Кокорину осталось отбыть наказание в размере 7,5 месяцев, а Мамаеву – 6,5 месяцев. Пока осужденные останутся под арестом до его вступления в законную силу.

Судья исключила предварительный сговор из квалификации действий подсудимых. "Последовательность действий подсудимых не указывает на наличие в их действиях предварительной договоренности", - отмечается в приговоре.

Между тем, чиновник Минпромторга Денис Пак, который является одним из потерпевших по делу футболистов, удовлетворен приговором суда. "Считаем, что он достаточно справедлив как с юридической, так и с моральной точки зрения. С самого начала мы говорили о том, что кара и строгое наказание не являлись нашей целью", - сказала его представитель Наталья Шатихина, передает ТАСС.

Ранее в Пресненском суде футболистов признали виновными по делу о драках в Москве и хулиганстве. До этого прокурор Светлана Тарасова просила для подсудимых 1,5 года лишения свободы. Как отметила сторона обвинения, исправить спортсменов может только реальный, а не условный срок.

Инциденты произошли 8 октября 2018 года. Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл их товарищ Александр Протасовицкий избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов, а после напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Суд несколько раз продлевал им срок ареста. В последний раз – до 25 сентября.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен