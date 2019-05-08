МИД прокомментировал нападение на российскую журналистку в Париже

У сотрудника СМИ диагностировали сотрясение мозга и ушибы

Москва считает недопустимым насилие в отношении журналистов при осуществлении ими своих профессиональных обязанностей. Так официальный представитель нашего МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент с российской журналисткой в Париже, передает "ТВ Центр".

"Исходим из того, что французские власти проведут тщательное расследование этого инцидента. И вместе с тем мы с сожалением констатируем, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ, а также большинство профильных правозащитных организаций и НПО до сих пор не дали соответствующую оценку данному происшествию. Вот если бы пострадавшей оказалась не россиянка, а гражданка другой европейской страны, уверена, что реакция международного сообщества не заставила бы себя долго ждать. И вообще, складывается такое ощущение, что Франция при нынешней администрации не в полной мере обеспечивает свои обязательства по свободе и безопасности журналистов", - заявила Захарова.

Напомним, корреспондент РИА Новости Виктория Иванова пострадала 1 мая во время освещения демонстрации в Париже. Вместе с другими журналистами она снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Несмотря на опознавательные знаки работника СМИ, девушка подверглась нападению со стороны полицейского. Врачи диагностировали у неё сотрясение мозга, а также ушибы плеча и предплечья.