ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-тренер "Динамо" предсказал конец карьеры Кокорина и Мамаева

17:30
  • среда
  • 08 мая 2019

Сергей Силкин прокомментировал приговор футболистам

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин сказал, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых приговорили к реальным срокам заключения, получили по заслугам. 

Суд огласил приговор Кокорину и Мамаеву
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве
Пахло алкоголем: жена Кокорина успокоила нервы перед приговором

"Жаль, конечно, ребят, но они сами виноваты", - сказал ТВЦ.RU Силкин, под чьим руководством ранее играл Кокорин. По его мнению, суд принял взвешенное и обоснованное решение, а все разговоры о том, что процесс над футболистами носил показательный характер, лишены смысла.  

Сергей Силкин считает, что месяцы заключения могут изменить Кокорина и Мамаева в лучшую сторону. Едва ли свой выход на свободу они отметят пьяной вечеринкой с дорогостоящим шампанским. При этом месяцы простоя лишат их шансов вернуться в большой спорт, полагает Силкин. 

Чем Кокорин и Мамаев займутся после колонии, наш собеседник гадать не стал. Он лишь усомнился в том, что они начнут тренировать молодых футболистов, поскольку для этого им еще придется получить специальное образование. В России и так много неквалифицированных тренеров, посетовал Сергей Силкин. 

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева - к году и пяти месяцам. Учитывая проведенное в СИЗО время, Кокорин будет отбывать наказание еще 7,5 месяца, а Мамаев - 6,5 месяца. Брат Кокорина Кирилл получил год и шесть месяцев колонии общего режима, а товарищ футболистов Александр Протасовицкий - год и пять месяцев колонии.

Подсудимых признали виновными в драке и хулиганстве. Представитель потерпевшей стороны назвала приговор справедливым как с юридической, так и с моральной точки зрения. 

Читайте также:
Новости по теме
Александр Кокорин в суде
Александр Кокорин в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.