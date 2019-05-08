Экс-тренер "Динамо" предсказал конец карьеры Кокорина и Мамаева

Сергей Силкин прокомментировал приговор футболистам

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин сказал, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых приговорили к реальным срокам заключения, получили по заслугам.

"Жаль, конечно, ребят, но они сами виноваты", - сказал ТВЦ.RU Силкин, под чьим руководством ранее играл Кокорин. По его мнению, суд принял взвешенное и обоснованное решение, а все разговоры о том, что процесс над футболистами носил показательный характер, лишены смысла.

Сергей Силкин считает, что месяцы заключения могут изменить Кокорина и Мамаева в лучшую сторону. Едва ли свой выход на свободу они отметят пьяной вечеринкой с дорогостоящим шампанским. При этом месяцы простоя лишат их шансов вернуться в большой спорт, полагает Силкин.

Чем Кокорин и Мамаев займутся после колонии, наш собеседник гадать не стал. Он лишь усомнился в том, что они начнут тренировать молодых футболистов, поскольку для этого им еще придется получить специальное образование. В России и так много неквалифицированных тренеров, посетовал Сергей Силкин.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева - к году и пяти месяцам. Учитывая проведенное в СИЗО время, Кокорин будет отбывать наказание еще 7,5 месяца, а Мамаев - 6,5 месяца. Брат Кокорина Кирилл получил год и шесть месяцев колонии общего режима, а товарищ футболистов Александр Протасовицкий - год и пять месяцев колонии.

Подсудимых признали виновными в драке и хулиганстве. Представитель потерпевшей стороны назвала приговор справедливым как с юридической, так и с моральной точки зрения.