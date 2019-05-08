Жены Кокорина и Мамаева разрыдались в суде (видео)

Супруги футболистов не смогли сдержать эмоций

В среду Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Они признаны виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. И в ближайшее время отправятся в колонию общего режима. Кокорин получил один год и шесть месяцев, Мамаев - год и пять месяцев.

Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества. Подсудимые выслушали приговор молча. Стоит отметить, что в среду, впервые за весь процесс, во время оглашения приговора на фигурантов дела надели наручники. Адвокаты намерены подавать апелляцию. И пока ее будут рассматривать, обвиняемые останутся в СИЗО, где день идёт за полтора.

Как пишет "Дни.Ру", Дарья Валитова и Алана Мамаева в шоке от приговора своим мужьям. Жена Кокорина не сдержала эмоций и разрыдалась прямо в зале суда.

Напомним, скандальные потасовки в центре столицы произошли в октябре минувшего года. По данным следствия, нападающего "Зенита" Кокорин и его младший брат, а также полузащитник "Краснодара" Мамаев и футболист любительской лиги Протасовицкий стали участниками сразу двух потасовок в центре мегаполиса.

Сначала компания избила на улице водителя Виталия Соловчука. А следующий конфликт произошёл в кафе. Там подсудимые избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и ударили по лицу Сергея Гайсина, который пытался их утихомирить. После драк футболисты были арестованы и около полугода провели в СИЗО.