Развалился на части: страшные фото крушения самолета с пассажирами

Катастрофа произошла в Азии

В Мьянме потерпел крушение самолет Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Это произошло при посадке в международном аэропорту Янгон.

Согласно предварительной информации, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел во время посадки воздушного судна. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала, передает ТАСС.

По данным Sputnik News, самолет развалился на три части. Отмечается, что ранения могли получить несколько человек, в том числе, пилот.