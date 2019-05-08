ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Развалился на части: страшные фото крушения самолета с пассажирами

18:30
  • среда
  • 08 мая 2019

Катастрофа произошла в Азии

В Мьянме потерпел крушение самолет Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Это произошло при посадке в международном аэропорту Янгон.

Согласно предварительной информации, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел во время посадки воздушного судна. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала, передает ТАСС.

По данным Sputnik News, самолет развалился на три части. Отмечается, что ранения могли получить несколько человек, в том числе, пилот.

Главное сегодня
Самолет Bombardier Dash 8 Q400
Самолет Bombardier Dash 8 Q400
На месте крушения Bombardier Dash 8 Q400
На месте крушения Bombardier Dash 8 Q400
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.