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Стало известно имя первенца Меган Маркл и принца Гарри

18:59
  • среда
  • 08 мая 2019

Ранее они впервые показали новорожденного

Мир узнал имя сына Меган Маркл и принца Гарри. Его назвали Арчи Харрисон. Полное имя малыша: Арчи Харрисон Маунтбаттен-Винздор.

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Ранее герцог и герцогиня Сассекские вышли к журналистам в Винздорском замке. Они впервые показали своего ребенка публике. При этом Маркл настаивала, чтобы среди них были представители американской прессы.

Первенец Гарри и Меган появился на свет 6 мая. Он весил 3,3 килограмма. Малыш будет носить титул графа Дамбартона и займет седьмое место в очереди на престол. Информация о том, какое имя дали первенцу, пока держится в секрете.

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына

 

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Меган Маркл и принц Гарри
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