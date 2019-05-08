Путин: россиянам нужен результат, а не обещания

Президент призвал участников встречи в Кремле критично разобрать, что сделано, а где сбоит

В Кремле в среду собрались члены правительства, главы регионов, а также представители Счётной палаты и Общероссийского народного фронта. На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Владимир Путин обсудил ход выполнения подписанного год назад указа о национальных целях.

Это заседание президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин по вполне понятным причинам начинает с минуты молчания. "Вы знаете, что 5 мая в Шереметьево произошла трагедия. Авиакатастрофа, которая унесла много человеческих жизней. Поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания", - сказал президент.

Основная же повестка заседания посвящена реализации национальных проектов, передает "ТВ Центр". Старт им был дан год назад. И сейчас, заявил президент, пришло время провести своего рода инвентаризацию. Донастроить механизмы, которые пока не заработали. Проанализировать и исправить ошибки.

"При этом напомню то, о чём не раз говорил, да, собственно, и вы, уважаемые коллеги, в разных ситуациях и в разных местах об этом тоже говорите: людям не интересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы - это все наши вопросы с вами, а не граждан, которые ожидают конкретных результатов. Им не важно, как согласовывали, как перечислялись средства на те или иные мероприятия. Гражданам важен результат. И не в отдалённом будущем, а сейчас", - отметил Путин.

Об этом Путин говорил и в последнем послании Федеральному собранию, подчеркивая, что времени на раскачку нет. Но этот сигнал президента многие почему-то не восприняли всерьез. Отсюда и ключевые проблемы.

"То и дело безосновательно, буквально по своему усмотрению, переносятся сроки нормативных актов и реализации мероприятий нацпроектов. Одна задержка тянет за собой целую цепочку других. В итоге работа буксует. Я прошу практику переносов контрольных сроков жестко упорядочить. Это должно быть редким, аргументированным исключением из правил. А лучше от этой привычки вообще полностью избавиться", - сказал Путин.

Это касается и госзакупок. Они, подчеркивает президент, должны стать неким драйвером для развития малого и среднего бизнеса в стране. Особенного для высокотехнологичных компаний, которые таким образом, разумеется в условиях реальной конкуренции, сначала могли бы закрепиться на внутреннем рынке, а потом уже начать работать на экспорт. Однако гостендеры для них довольно часто, как и раньше, остаются недосягаемы.

"На практике, и различные контролирующие органы это фиксируют, появляются искусственные барьеры. Так техзадания по некоторым видам машин и оборудования буквально рисуются, искусственно рисуются под конкретного производителя. Иногда и под конкретного зарубежного производителя. При этом другие компании, по сути, задвигаются на периферию. Побеждают в данном случае не лучшие, а свои. Далеко не с оптимальными предложениями и с высоким риском срыва заказа. Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь", - поручил Путин.

Главы профильных министерств наличие проблем, конечно же, не отрицали, при это уверяя, что есть и успехи. Финансирование нацпроектов скоро будет отлажено. Несырьевой экспорт и производительность труда растут, уверял первый зампред правительства Силуанов. Малый и средний бизнес развивается, в том числе и благодаря льготным кредитам.

"Заключено более тысячи кредитных договоров на сумму почти 50 миллиардов рублей. До конца года планируется предоставить льготных кредитов в объеме до триллиона рублей", - сообщил Силуанов.

Неплохие темпы демонстрирует и направление, которое курирует Татьяна Голикова. Тут и снижение младенческой смертности. И рост рождаемости. И информатизация медицины в целом. По стране открываются новые современные центры, в том числе и сердечно-сосудистые.

Полным ходом идет и цифровизация экономики, о которой на этом заседании докладывал зампред правительства Максим Акимов. Впрочем, все эти радужные цифры не очень впечатлили ведомство, которое в них разбирается. В докладе представителя Счетной палаты Веры Чистовой содержались совсем другие данные, из которых был сделан следующий вывод.

"Даже эффективная реализация всех запланированных мероприятий нацпроектов в рамках утвержденных паспортов, содержит серьезные риски для поставленных национальных целей. Было выявлено, что прямое влияние на достижение этих целей оказывает не более четверти мероприятий, предусмотренных в паспортах. Остальные носят организационно-обеспечивающий характер. И значительная часть этих мероприятий дублирует ранее предусмотренные в госпрограммах и в предыдущих нацпроектах, которые к прорыву, как вы знаете, не привели", - сказала она.

"Спасибо. Вот что я хотел бы сказать. Это не формальная встреча. Да, мы сейчас дискуссий больших не устраиваем, но я хочу, чтобы вы просто осознали, что кроме дискуссий подобного рода с камерами или без таковых, мы внимательно будем наблюдать за результатом по каждой отрасли и по каждому региону", - отметил президент.

Это предупреждение адресовано и правительству, и регионам, потому как именно на местах, резюмировал президент, закладывается весь успех стратегии развития. Средства в бюджете на это есть. Вопрос лишь в грамотном их использовании, которое должно в ближайшие шесть лет обеспечить реальный прорыв по всем направлениям: от социальной сферы до экономики.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".