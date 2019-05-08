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Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин

22:18
  • среда
  • 08 мая 2019

Александру Кокорину назначили наказание - 18 месяцев в колонии общего режима, а Мамаеву - 17

В среду Пресненский суд Москвы вынес приговор по громкому делу Павла Мамаева и Александра Кокорина. Оба футболиста, а также двое других фигурантов признаны виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, при этом предварительного сговора в их действиях суд не усмотрел. Интересна в этом деле и судьба орудия преступления - стула из кафе.

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Суд огласил приговор Кокорину и Мамаеву

На такой исход они, видимо, не рассчитывали. Ведь на оглашение приговора футболисты оделись так, словно собрались на тренировку. Как и всегда, не обошлось без улыбок и ухмылок. С лиц они пропали, лишь когда судья начала озвучивать приговор.

Этот матч форвард питерского "Зенита" и полузащитник "Краснодара" запомнят надолго. Его они в среду проиграли. Полтора года в заключении проведут братья Кокорины. Другим фигурантам - Павлу Мамаеву и детскому тренеру Александру Протасовицкому - назначили срок на месяц меньше. Именно столько  накануне просила прокурор, выступая с обвинительным заключением.

Следствие шло почти полгода. Еще два месяца дело разбирали в суде. Все это время спортсмены провели в СИЗО. Их задержали за серию драк, которые футболисты устроили в центре Москвы. Следствие возбудило уголовные дела о хулиганстве. К слову, именно эту статью не раз пытались оспорить адвокаты. С решением суда они не согласны.

По мнению стороны обвинения, мотивом преступления послужили пренебрежительное отношение к окружающим, а также желание показать своё превосходство. С этим согласилась и судья, опровергнув факт сговора, в отличие от грубого нарушения общественного порядка  и хулиганских действий. А именно тот самый удар стулом, точнее три удара, по голове Денису Паку - директору департамента автомобильной промышленности Минпромторга.  В итоге, приговорили и стул. Его признали орудием преступления и постановили уничтожить.

Эксперты говорят, что Кокорин и Мамаев проведут в колонии не более восьми месяцев – осужденным засчитают время, которое они отбыли в СИЗО, пока шло расследование и рассмотрение дела.

Футболистов выводят из суда со стороны конвойного помещения. Отсюда на спецмашинах их отправят обратно в следственный изолятор. У стороны защиты ещё есть время обжаловать приговор.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Жены Кокорина и Мамаева в суде 

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Футболист Александр Кокорин, признанный виновным в хулиганстве и побоях
Футболист Александр Кокорин, признанный виновным в хулиганстве и побоях
Футболист Александр Кокорин, признанный виновным в хулиганстве и побоях
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Футболист Павел Мамаев, признанный виновным в хулиганстве и побоях
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