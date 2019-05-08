Зеленский похвастался примирением националистов и советских ветеранов

Они пожали друг другу руки в присутствии политика

На Украине избранный президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию, на которой он запечатлен с двумя участниками Второй мировой войны. Они пожимают друг другу руки.

"Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны", — отметил политик в своем Facebook.

Зеленский добавил, что украинцы поклоняются перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира, в котором "сегодня так нуждается Украина", и залогом которого станет единство всех граждан, чтобы в будущем "нас объединяли только победы".

На фотографии он стоит рядом со связной украинских националистов и капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР. Они пожимают друг другу руки. По словам Зеленского, 10 мая бывшему военному, которой участвовал в Великой Отечественной Войне, исполнится 101 год. Он награжден многочисленными орденами и медалями, а также потерял единственного внука — Ивана Гутника-Залужного во время войны в Донбассе.

В марте на Украине вступил в силу закон, который уравнивает ветеранов Великой Отечественной войны и националистов, сражавшихся против Красно Армии в правах.

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