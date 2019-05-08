Девочку спасли из кишащей крысами квартиры

Произошедшим заинтересовался Следственный комитет

В Санкт-Петербурге в одной из квартир обнаружили восьмилетнюю школьницу. Она жила с сотнями крыс.

Как рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, двухкомнатная квартира сильно захламлена. При этом все крысы декоративные. Однако в квартире нет условий для содержания такого количества животных.

Соседи давно жаловались на зловоние, которое распространялось на весь подъезд. Девочка жила с матерью и бабушкой. Но они никак не приводили квартиру в порядок, несмотря на просьбы соседей, передает "Российская газета".

На квартиру жители дома пожаловались три неделю назад. Однако соцработники попасть внутрь никак не могли. Это у них получилось только несколько дней назад. В итоге девочка была госпитализирована. В больнице ее оперативно обследовали. Выяснилось, что проблем со здоровьем у нет.

В квартиру с крысами ее возвращать отказались. Теперь школьницу планируют временно отправить в городской центр социальной помощи. Против этого не возражают мать и бабушка девочки. За этот период старшим родственникам рекомендовали вычистить квартиру от хлама и избавиться от крыс.

Ситуацией заинтересовались в ГСУ СКР по городу. В ходе доследственной проверки будут выяснены причины произошедшего. Также будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за этой семьей, говорится на сайте ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен