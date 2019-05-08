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При расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 с диспетчерами была допущена ошибка

21:24
  • среда
  • 08 мая 2019

Самолет не "горел в молнии"

В интернете появился новый фрагмент переговоров с участием пилотов самолета Sukhoi Superjet 100, который сгорел 5 мая в "Шереметьево" и диспетчеров аэропорта. Согласно новой расшифровке, в предыдущей была допущена ошибка.

"Москва-подход, просим возврат, 1492, потеря радиосвязи. Самолет в директ моуде", — отметил один из пилотов. Речь идет о Direct mode. Это "минимальный режим управления". В этом случае компьютер не мешает действиям пилота, передает РЕН ТВ.

Ранее эту фразу расшифровали как "горит в молнии". Во время переговоров командир воздушного судна сообщил о попадании молнии в борт. Повреждения он оценил, как серьезные, но не критические. Также он рассказал о потере автоматического управления самолетом.

До этого отмечалось, что к катастрофе могли привести сразу несколько ошибок пилотов. В частности, речь идет о решении лететь через грозовой фронт, поспешной посадке, вместо того, чтобы максимально выработать топливо и превышении путевой и вертикальной скорости снижения самолета. Из-за этого и произошло слишком жесткое касание.

Трагедия произошла 5 мая. При посадке в "Шереметьево" загорелся пассажирский Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот". Он выполнял рейс Москва-Мурманск. На борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Погиб 41 человек.

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