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Погрустневшая жена Мамаева пожаловалась на тяжелый день

21:59
  • среда
  • 08 мая 2019

Ей пожелали держаться

Супруга футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Алана прокомментировала приговор Пресненского суда ее мужу. По ее словам, 8 мая был "один из самых сложных дней" в жизни.

В Instagram пользователи желают ей держаться. Некоторые отметили, что игроки не заслужили такого исхода. Однако есть и те, кто считает, что футболисты получили по заслугам.

Ранее в среду Пресненский суд Москвы вынес приговор Кокорину и Мамаеву. Они признаны виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. В ближайшее время они отправятся в колонию общего режима. Кокорин получил один год и шесть месяцев, Мамаев - год и пять месяцев.

Алана Мамаева и жена Кокорина Дарья Валитова были в шоке от приговора. Жена игрока "Зенита" не сдержала эмоций и разрыдалась прямо в зале суда.

Накануне, 7 мая супруга Мамаева разозлила россиян милой улыбкой в суде. Она опубликовала в Instagram соответствующее фото. 

Роковые потасовки в центре столицы произошли в октябре 2018  года. По данным следствия, нападающего "Зенита" Кокорин и его младший брат, а также полузащитник "Краснодара" Мамаев и их товарищ  Протасовицкий стали участниками сразу двух потасовок в центре мегаполиса.

Сначала компания избила на улице водителя Виталия Соловчука. А следующий конфликт произошёл в кафе. Там подсудимые избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и ударили по лицу Сергея Гайсина, который пытался их утихомирить. После драк футболисты были арестованы и около полугода провели в СИЗО.

Видео: жены Кокорина и Мамаева разрыдались в суде

 

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