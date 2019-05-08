США решили остановить строительство "Северного потока-2"

В Госдуме ответили на заявление госсекретаря

Глава Госдепа США Майк Помпео вновь высказался против строительства газопровода "Северный поток-2". По его словам, Вашингтон не должен допустить его завершения.

"Россия хочет иметь Nord Stream 2 для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить [реализацию проекта]", - подчеркнул госсекретарь, передает ТАСС. Об этом он заявил во время выступления с лекцией в Лондоне.

Слова Помпео прокомментировали в Госдуме. Как отметил первый зампред комитета нижней палаты парламента по энергетике Игорь Ананских, такие призывы не повлияют на сроки окончания строительства газопровода, передает RT. При этом подобные заявления уже никого не удивляют. Последнее слово все равно остается за Европой, считает депутат.

Интересно, что ранее Помпео делал несколько другие заявления по "Северному потоку-2". По его словам, Вашингтон приложил все усилия, чтобы убедить европейские страны отказаться от проекта "Северный поток - 2". В первую очередь речь идет о Германии. Но успеха американская сторона не добилась.

В марте Европарламент потребовал остановить строительство газопровода. В Брюсселе отметили, что он усиливает зависимость стран ЕС от Москвы, а также не соответствует положениям европейской энергетической политики.

Через "Северный поток-2" Россия намерена поставлять газ в Европу, минуя Украину. Газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год будет проходить от побережья России через Балтийское море до Германии.

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