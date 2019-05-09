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Россия отмечает 74-ю годовщину Великой Победы

09:32
  • четверг
  • 09 мая 2019

Ключевыми событиями станут парад Победы на Красной площади и шествие "Бессмертного полка"

Россияне отмечают 9 мая. Ровно 74 года назад закончилась самая страшная война. День Победы по праву считается важнейшим для России праздником. В нашей стране сложно найти семью, которую бы не затронула Великая Отечественная.

Граждане отдают дань памяти тем, кто избавил мир от фашизма, преклоняются перед их мужеством и самоотверженностью. Сегодня миллионы россиян наполнены общими чувствами радости и скорби.

Сотни праздничных мероприятий, концертов и акций пройдут 9 мая в Москве, передает "ТВ Центр". Ключевыми событиями станут парад Победы на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", завершится праздничная программа грандиозным салютом.

На брусчатке уже встроены ровные коробки военнослужащих. Командиры дают последние наставления. Хотя и так все движения давно отработаны до автоматизма. Недели тренировок. Репетиции, чтобы сегодня от их марша дух захватывало у зрителей. Главные сегодня —  конечно же ветераны. С каждым годом их становится все меньше, учитывая возраст. Всем им уже за 90, но многие все равно нашли силы, чтобы прийти сегодня суда и посмотреть этот парад. Поздравить друг друга и страну с этим великим праздником.

Всё внимание зрителей сейчас обращено на Красную площадь, где вот-вот начнётся Парад. Уже скоро мы услышим знаменитое "Вставай страна огромная". Увидим Знамя Победы, то самое, что в мае 1945-го развивалось над Рейхстагом. А также новые российские кабриолеты Aurus, на которых впервые будут передвигаться министр обороны, принимающий парад и командующий им. Потом слово возьмёт президент. После чего огромная, многотысячная колонна придёт в движение.

Здесь и военная полиция, отлично показавшая себя в сирийской операции. Ну, и конечно морские пехотинцы, мотострелки, спецназ, десантники, в руках которых мы сегодня увидим новейшие автоматы - АК-12, уже взятые на вооружение. Не менее впечатляющей обещает быть и механизированная часть Парада. Откроет ее по традиции самый узнаваемый символ Победы, легендарный танк Т-34. За ним пойдут уже современные образцы. Гордость российского ВПК. Всего 130 боевых машин: начиная от автомобилей "Тигр", заканчивая ракетными комплексами "Ярс".

Затем над столицей появится боевая авиация. Общее время пролета — около пяти минут. Самолеты пройдут над Красной площадью на высотах от 200 до 400 метров. В завершении штурмовики Су-25 традиционно сформируют в небе дымовой шлейф, раскрашенный в цвета российского флага. В этом году в параде задействованы 74 летательных аппарата, по количеству лет, прошедших со дня Великой победы!

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Празднование Дня Победы
Празднование Дня Победы
Празднование Дня Победы
Празднование Дня Победы
Празднование Дня Победы
Празднование Дня Победы
Празднование Дня Победы
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День Победы!
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