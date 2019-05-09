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Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за облачности

10:35
  • четверг
  • 09 мая 2019

Предполагалось, что в честь годовщины Победы над Красной площадью пролетят 74 воздушных судна

Воздушную часть парада Победы в Москве пришлось отменить из-за низкой облачности и туманной погоды, передает "ТВ Центр".

Предполагалось, что всего в честь 74-й годовщины Победы над главной площадью страны символично пролетят 74 воздушных судна на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации.

Впервые погода помешала пролёту авиации в 1945 году. Тогда в день Парада войск Красной армии было дождливо. В следующий раз такое случилось только в 2017. Дело в том, что самолеты и вертолеты, которые участвуют в воздушной части парада, - а это 74 машины - взлетают с разных аэродромов.

На подлёте к Москве они выходят на заданные точки и выстраиваются в определенном порядке. Даже суперсовременная аппаратура не могла бы обеспечить стопроцентную безопасность такой колонны. Не говоря уже о фигурах высшего пилотажа. Полеты "строем" разрешаются, только если лётчикам хорошо видно впереди идущие машины.

 

 

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