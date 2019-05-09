В Москве началось торжественное шествие "Бессмертный полк"

Акция началась в Москве ровно в 15 часов

Торжественный марш "Бессмертного полка" начался в Москве, ровно в 15 часов. Люди стали собираться в центре города гораздо раньше. В этом году колонна двигается от станции метро "Динамо" по Ленинградскому проспекту, через площадь Тверской заставы, мимо Белорусского вокзала, по Тверской улице в сторону Кремля, передает "ТВ Центр".

Самый важный момент для всех — возможность пройти по Красной площади. Для участников войны и тех, кто сегодня марширует с их портретами в "Бессмертном полку" — особое, значимое место. Именно с Красной площади уходили на фронт эшелоны после легендарного Парада 7-ноября 41-ого.

Парад Победы в июне 45-ого года тоже проходил на главной площади страны. И остался в памяти тех, кто тогда торжественным маршем прошёл по брусчатке, а также тех, кто следил за происходящим с трибун, и многих миллионов людей, для которых тот парад навсегда стал символом Великой Победы.