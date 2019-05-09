ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Красной площади проходит Парад Победы

10:00
  • четверг
  • 09 мая 2019

В торжественном марше принимают участие свыше 13 тысяч человек

В этом году в торжественном марше на Красной Площади примут участие 13 тысяч 83 человека. Одна из самых зрелищных частей парада - прохождение по брусчатке танков и бронемашин. В колонне - 132 единицы военной техники, в том числе легендарный советский танк Т-34, самый узнаваемый символ Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр".

Пешие расчёты и экипажи боевых машин четыре месяца тренировались на полигонах, несколько раз репетировали на Красной Площади. Всё, чтобы сегодня, в День Победы, все движения были синхронными и максимально точными.

Чтобы помочь военнослужащим в конце апреля в центре города даже нанесли специальную разметку. Военная техника не может пользоваться обычными полосами для автомобилистов. Особые жёлтые линии дают необходимый ориентир.

Колонна, в которой находятся бронеавтомобили, мобильные ракетные комплексы и другие разработки отечественных конструкторов - сейчас растянулась почти по всей длине Тверской улицы. Зрелище, которое повторяется каждый год, но каждый раз впечатляет.

Своё движение к Красной Площади колонна начала сегодня на рассвете в Нижних Мневниках. Экипажи проследовали до Звенигородского шоссе, далее по участку Садового кольца к Тверской улице.

На всём протяжении маршрута с тротуаров за происходящим наблюдали москвичи и гости города, те, кто не поленился подняться рано утром, чтобы увидеть военную технику своими глазами. Как это обычно бывает 9-ого мая соцсети уже заполнены любительскими фотографиями и видео.

Главное сегодня
Военный парад, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.