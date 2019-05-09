Путин назвал святым долгом защиту подлинных героев Великой войны

Президент России отметил важность этого в условиях, когда в ряде стран "бесстыдно врут своим детям"

Защитить память о подлинных героях Великой Отечественной войны — священный долг, заявил президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади.

По его словам, это особенно важно в условиях, когда в ряде стран "бесстыдно врут своим детям" о войне и "предают своих предков".

"Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков", — сказал российский президент.

"Наш святой долг - защитить подлинных героев. Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей", — подчеркнул президент.

По словам Путина, несмотря на то, что ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, их подвиг невозможно разделить.

"Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять Победу, которая была и остается одной на всех", — добавил российский президент.