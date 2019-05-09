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Собянин поздравил ветеранов с Днем Победы

12:12
  • четверг
  • 09 мая 2019

Мэр Москвы пообещал передать память о героях новым поколениям

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы с Днем Победы. 

"74 года отделяют нас от незабываемого мая 1945-го. С тех давних пор выросли три поколения, и уже правнуки фронтовиков ведут в школу своих детей. Хотя время неумолимо, вы - победители в Великой Отечественной войне - и сегодня среди нас!", — сказал мэр столицы в эфире телеканала "Москва 24".

Он отметил, что на долю ветеранов выпали самые страшные испытания.

"Как нам, никогда не видевшим войны, понять, что пережили вы? Как осмыслить масштаб ваших свершений? Ни книги, ни фильмы об этом по-настоящему не расскажут. Но жива память, которую вы оставили детям и внукам. И которую мы теперь передаем своим потомкам", — подчеркнул Собянин.

В честь Дня Победы праздничные мероприятия состоятся во всех округах Москвы. В 15 часов стартует акция "Бессмертный полк". В 22 часа на 34 городских площадках запустят праздничные салюты и фейерверки.

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