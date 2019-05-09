В Донецке прошел Парад Победы

В параде принимают участие 54 единицы боевой техники и автомобилей

Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел в Донецке, передаёт РИА Новости.

По словам представителя управления народной милиции самопровозглашенной ДНР, в параде приняли участие 54 единицы боевой техники и автомобилей, в том числе легендарная "Катюша", танк Т-34 и самоходная артиллерийская установка Су-100.

Также в параде участвуют 1481 человек личного состава.

На мероприятии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, представители правительства республики и другие официальные лица.