Путин поздравил Севастополь с Днем Победы

Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и участников праздничных мероприятий с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и Днем Победы, говорится в телеграмме на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и с нашим великим праздником — Днем Победы. Севастополь всегда играл особую роль в истории нашей страны, в укреплении ее государственности, формировании традиций гражданственности и патриотизма. Надежный форпост России на Черном море, он стойко отражал натиск врага, вписал яркие, незабываемые страницы в ратную летопись Отечества", — отмечается в телеграмме.

Путин подчеркнул, что подвиг солдат и офицеров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, которые в мае 1944 года освободили Севастополь и Крым от немецко-фашистских захватчиков, навсегда останется в памяти народа.