В сирийской Латакии прошло шествие "Бессмертного полка"

Памятная акция проходит здесь во второй раз

В сирийской Латакии на территории университета "Тишрин" более 150 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". Об этом сообщила председатель организации соотечественников "Дар" в Латакии Татьяна Аллайуа.

"Дар" является организатором "Бессмертного полка" в Латакии. Памятная акция проходит здесь уже во второй раз, в прошлом году она собрала более сотни участников.

"Акция становится все более популярной. Она по сути объединяет два праздника в Сирии – сирийский День Павших (6 мая) и наш День Победы", — цитирует организатора РИА Новости.

В шествии участвовали не только русские соотечественники с плакатами героев Великой Отечественной войны, но и местные жители с фотографиями погибших в гражданской войне в Сирии.

Кроме того, в университете состоялась акция "Георгиевская ленточка" и митинг на двух языках, на котором дети рассказали стихи военных лет.