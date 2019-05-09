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В сирийской Латакии прошло шествие "Бессмертного полка"

10:44
  • четверг
  • 09 мая 2019

Памятная акция проходит здесь во второй раз

В сирийской Латакии на территории университета "Тишрин" более 150 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". Об этом сообщила председатель организации соотечественников "Дар" в Латакии Татьяна Аллайуа.

"Дар" является организатором "Бессмертного полка" в Латакии. Памятная акция проходит здесь уже во второй раз, в прошлом году она собрала более сотни участников.

"Акция становится все более популярной. Она по сути объединяет два праздника в Сирии – сирийский День Павших (6 мая) и наш День Победы", — цитирует организатора РИА Новости.

В шествии участвовали не только русские соотечественники с плакатами героев Великой Отечественной войны, но и местные жители с фотографиями погибших в гражданской войне в Сирии.

Кроме того, в университете состоялась акция "Георгиевская ленточка" и митинг на двух языках, на котором дети рассказали стихи военных лет.

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