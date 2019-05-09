На Красной площади в Москве завершился парад Победы

Почетным гостем парада стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Под музыку песни "Священная война" группа почетного караула Преображенского полка вынесла на Красную площадь российский флаг и Знамя Победы - красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в мае 1945 года.

На центральной трибуне находились президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия, сообщает ТАСС.

Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимал — министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Министр традиционно проследовал мимо парадных расчетов и поприветствовал, стоящих в строю на Красной площади военнослужащих. Затем направился к центральной трибуне с докладом о готовности войск к параду президенту России.

В этом году в параде Победы участвовали более 13 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники.

Почетным гостем парада Победы в Москве стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Вместе с Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым он поднялся на трибуны на Красной площади за несколько минут до начала парада.