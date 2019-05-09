У Порошенко случился приступ из-за "Бессмертного полка"

Украинский президент назвал участников акции "ряжеными"

Действующий президент Украины Петр Порошенко разразился гневной тирадой, комментируя проходящую по всему миру акцию "Бессмертный полк". В своем выступлении ко Дню победы над нацизмом он назвал участников шествия "ряжеными".

По словам Порошенко, "победа над нацизмом 74 года назад - это не повод водить ряженые "Полки Бессмертных" по всему миру". Он намекнул, что Москва пытается "монополизировать" победу над нацизмом.

Порошенко заявил, что за пять лет его президентства Украина обзавелась собственным "ритуалом празднования Дня победы во Второй мировой войне, приближенным к общеевропейской традиции", передает "112 Украина".

В частности, он заявил, что несколько поколений украинцев выросли на "тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны".

Как оказалось, продолжил Порошенко, за последние годы Украина "открыла" для себя множество новых страниц трагической истории, которые раньше "очень усердно и старательно от нас скрывались и замалчивались", сообщает РИА Новости.

Ранее Порошенко заявлял, что данная акция является частью "гибридной войны" России против Украины.

На Украине День Победы 9 мая остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия проводятся днем ранее.

Тем временем, в Киеве произошел первый конфликт произошел в Киеве на акции "Бессмертный полк" из-за георгиевской ленты.

Как сообщает УНН, около станции метро "Арсенальная" неизвестный мужчина подошел к участникам шествия и стал выяснять, почему одна из женщин держит изображение георгиевской ленты. Сделав попытку прорваться к участнице шествия, он был оттеснен правоохранителями. Им на помощь пришли другие участники акции.

После этого мужчина покинул место происшествия.