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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

12:37
  • четверг
  • 09 мая 2019

Российский президент выступил в Кремле перед ветеранами

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата почтил память погибших воинов, возложив венок к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены после парада Победы на Красной площади.

По традиции он пешком прошел от площади до Александровского сада, где солдаты Президентского полка во время церемонии установили венок от имени главы государства у Вечного огня, передает РИА Новости.

Затем президент почтил память павших в войне минутой молчания.

В 1966 году прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и перезахоронен в Александровском саду. Годом позже здесь был открыт мемориал, который включает Вечный огонь, а также аллея 12 городов-героев.

После возложения венка Путин выступил перед ветеранами на торжественном приеме в Кремле. Он отметил, что нынешнее поколение не должно потерять ни память о Великой Отечественной войне, ни бдительность.

По его словам, "день Великой Победы дан судьбой страны, чтобы никогда не угасали наша память, совесть и наша бдительность".

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