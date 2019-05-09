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На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад в честь Дня Победы

12:21
  • четверг
  • 09 мая 2019

В нем приняли участие около 750 российских военнослужащих

На авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся парад в честь Дня Победы, в котором приняли участие около 750 военнослужащих российской группировки войск в арабской республике, а также около 20 единиц военной техники, передает РИА Новости.

Колоннами прошли офицеры управления группировки войск и тактической группы, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда спецназа, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, а также подразделения военной полиции российской армии и сирийские военнослужащие.

В составе механизированной колонны проехали около 20 единиц современной российской военной техники.

В Сирии также проходит акция "Бессмертный полк" в шести городах страны.

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