На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад в честь Дня Победы

В нем приняли участие около 750 российских военнослужащих

На авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся парад в честь Дня Победы, в котором приняли участие около 750 военнослужащих российской группировки войск в арабской республике, а также около 20 единиц военной техники, передает РИА Новости.

Колоннами прошли офицеры управления группировки войск и тактической группы, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда спецназа, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, а также подразделения военной полиции российской армии и сирийские военнослужащие.

В составе механизированной колонны проехали около 20 единиц современной российской военной техники.

В Сирии также проходит акция "Бессмертный полк" в шести городах страны.