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Николаев впервые рассказал о шикарной ночи с Пугачевой

13:27
  • четверг
  • 09 мая 2019

Певец вспомнил бурную молодость

Игорь Николаев стал гостем программы Киры Прошутинской "Он и Она" на канале "ТВ Центр". Передача выйдет в эфир в пятницу, 10 мая. В откровенном интервью певец рассказал невероятную историю из жизни Аллы Пугачевой. Как отметил Николаев, он впервые публично обнародовал этот факт из биографии Примадонны.
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Когда ведущая затронула тему сожалений, Николаев заявил, что его всегда все устраивало. Даже в самых трудных днях он находил позитивные моменты.

"Сейчас я вспоминаю, что мы были очень бедными людьми. Я помню, как мы вышли из квартиры Пугачевой. Ловили машину часа в два ночи. И поймали КАМАЗ или самосвал какой-то. И он нас повез на Алтуфьевское шоссе, где я снимал квартиру на первом этаже. В квартире не было ничего. Даже холодильника. Хорошо, что была зима. И в авоське там висели пельмени. Вот. Мы везли с собой бутылочку водки. И вместо стола была перевернутая швейная машинка, тоже найденная на помойке где-то. И на этой швейной машинке мы сидели, ели эти пельмени..." - вспомнил певец.

В той квартире Николаев жил с первой женой Леной и маленькой дочкой Юлей. Но композитор утверждает, что в те времена был "страшно счастлив". Он мог ночью пойти кататься на санках, просто потому что так захотелось. Ничто не тревожило певца, хоть и жизнь была не сладкой.

"Был жуткий случай, когда мы уже переехали, жили в своей квартире на улице Новаторов, но у меня из транспорта были только санки. Пугачева говорит: "Ну покатай меня". Я говорю: "На санках". Она: "Ну давай на санках". Я ее на санки посадил. У нее была такая белая песцовая шуба. С такой же шапкой круглой песцовой на голове. И я вывез ее через арку. И вот наш дворик кончился, и проезжая часть. Все, снег. Это на мой день рождения было, на 17 января. А на улице самой снега нет. И асфальт. И санки застряли. То есть они не едут. Она ж на них сидит. Я не могу по асфальту их протянуть. И на нас едет автобус. А автобус не может свернуть, потому что по бокам огромные сугробы. Он не может ни влево ни вправо. Сугробы двухметровые. И он вот так вот дыщ, дыщ об эти сугробы. И мы смотрим, как обреченные на это, мы даже не пошевелились", - поделился Николаев.

Каким-то чудом водитель смог остановить автобус в метре от артистов. "И водитель выходит. Я понимаю, что сейчас он выйдет с ломом и будет нас просто бить. И Алла снимает эту шапку свою песцовую, чтобы было видно сразу, что это Алла Пугачева. И волосы. Здесь вот рыжее все. И какую-то песню она начала петь. Или "Арлекино", или что-то такое. Короче, чтобы полная идентификация была. Он вообще ничего не понял. Он просто был в шоке совершенном. Вот. И потом что-то мы говорили: "Ну покатай нас там". Короче, Алла всегда найдет в любой ситуации, что сказать. Это была шикарная ночь, когда действительно он нас катал по Москве на этом автобусе", - рассказал композитор.

Однако на этом приключения не закончились. "В эту же ночь она говорит: "Эх, а наступило уже 17, а у меня для тебя подарка нет. Ну сейчас найдем". И киоск "Союз Печать". Там обязательно должны были алкаши продавать водку. Ночью же нигде не купить было раньше. И вышел действительно мужик. Но он не с водкой вышел, а со щенком. Значит, он говорит: "Щенка, купите щенка". Она: "Вот подарок тебе на день рождения". И купила собаку этого алкаша", - признался в программе "Он и Она" Игорь Николаев.

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Певец, композитор Игорь Николаев
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