Николаев впервые рассказал о шикарной ночи с Пугачевой

Певец вспомнил бурную молодость

Игорь Николаев стал гостем программы Киры Прошутинской "Он и Она" на канале "ТВ Центр". Передача выйдет в эфир в пятницу, 10 мая. В откровенном интервью певец рассказал невероятную историю из жизни Аллы Пугачевой. Как отметил Николаев, он впервые публично обнародовал этот факт из биографии Примадонны.

Когда ведущая затронула тему сожалений, Николаев заявил, что его всегда все устраивало. Даже в самых трудных днях он находил позитивные моменты.

"Сейчас я вспоминаю, что мы были очень бедными людьми. Я помню, как мы вышли из квартиры Пугачевой. Ловили машину часа в два ночи. И поймали КАМАЗ или самосвал какой-то. И он нас повез на Алтуфьевское шоссе, где я снимал квартиру на первом этаже. В квартире не было ничего. Даже холодильника. Хорошо, что была зима. И в авоське там висели пельмени. Вот. Мы везли с собой бутылочку водки. И вместо стола была перевернутая швейная машинка, тоже найденная на помойке где-то. И на этой швейной машинке мы сидели, ели эти пельмени..." - вспомнил певец.

В той квартире Николаев жил с первой женой Леной и маленькой дочкой Юлей. Но композитор утверждает, что в те времена был "страшно счастлив". Он мог ночью пойти кататься на санках, просто потому что так захотелось. Ничто не тревожило певца, хоть и жизнь была не сладкой.

"Был жуткий случай, когда мы уже переехали, жили в своей квартире на улице Новаторов, но у меня из транспорта были только санки. Пугачева говорит: "Ну покатай меня". Я говорю: "На санках". Она: "Ну давай на санках". Я ее на санки посадил. У нее была такая белая песцовая шуба. С такой же шапкой круглой песцовой на голове. И я вывез ее через арку. И вот наш дворик кончился, и проезжая часть. Все, снег. Это на мой день рождения было, на 17 января. А на улице самой снега нет. И асфальт. И санки застряли. То есть они не едут. Она ж на них сидит. Я не могу по асфальту их протянуть. И на нас едет автобус. А автобус не может свернуть, потому что по бокам огромные сугробы. Он не может ни влево ни вправо. Сугробы двухметровые. И он вот так вот дыщ, дыщ об эти сугробы. И мы смотрим, как обреченные на это, мы даже не пошевелились", - поделился Николаев.

Каким-то чудом водитель смог остановить автобус в метре от артистов. "И водитель выходит. Я понимаю, что сейчас он выйдет с ломом и будет нас просто бить. И Алла снимает эту шапку свою песцовую, чтобы было видно сразу, что это Алла Пугачева. И волосы. Здесь вот рыжее все. И какую-то песню она начала петь. Или "Арлекино", или что-то такое. Короче, чтобы полная идентификация была. Он вообще ничего не понял. Он просто был в шоке совершенном. Вот. И потом что-то мы говорили: "Ну покатай нас там". Короче, Алла всегда найдет в любой ситуации, что сказать. Это была шикарная ночь, когда действительно он нас катал по Москве на этом автобусе", - рассказал композитор.

Однако на этом приключения не закончились. "В эту же ночь она говорит: "Эх, а наступило уже 17, а у меня для тебя подарка нет. Ну сейчас найдем". И киоск "Союз Печать". Там обязательно должны были алкаши продавать водку. Ночью же нигде не купить было раньше. И вышел действительно мужик. Но он не с водкой вышел, а со щенком. Значит, он говорит: "Щенка, купите щенка". Она: "Вот подарок тебе на день рождения". И купила собаку этого алкаша", - признался в программе "Он и Она" Игорь Николаев.