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"Будут последствия": советник Зеленского счел опасным закон о украинском языке

13:46
  • четверг
  • 09 мая 2019

В штабе политика взвешивают "кнуты" и "пряники" инициативы парламентских депутатов

Принятый украинским парламентом закон о государственном языке стал "кнутом", который может обратиться против собственных инициаторов.  Такое мнение высказал в представитель штаба избранного президента страны Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала ZIK.

По его словам, этот "кнут" может "замедлить, остановить или вовсе развернуть в обратном направлении процесс украинизации страны". 

"Если мы позволим таким "кнутам" множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия", — цитирует слова Юраша РИА Новости.

В конце апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", фактически закрепляющий украинизацию общественной жизни в государстве. Общение на ином языке разрешается лишь в частном порядке, а также при отправлении религиозных обрядов.

Нарушение нового закона грозит административной ответственностью. Впрочем, данную меру решено отложить на три года.

Закон предсказуемо вызвал бурю возмущения в обществе. Националисты провели акции в его поддержку, но значительная часть противников нового закона считает, что данная норма окажется нерабочей.

После принятия Радой закона ситуацию осторожно прокомментировал и Владимир Зеленский, который написал в соцсети, что "мова" оказалась заложником политической ситуации и пообещал проанализировать сам закон.

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