Российский истребитель поймал беспилотник США (видео)

Минобороны России официально не прокомментировало данный инцидент

В интернете появилась запись перехвата ударного беспилотника американских ВВС, предположительно российским самолетом. Запись появилась в Instagram на странице пользователя maxpower. На короткой записи удается рассмотреть, как пилот сближается с аппаратом, который РИА Новости классифицировал как MQ-9 Reaper.

Минобороны России официально не прокомментировало данный инцидент, отмечает агентство.

Беспилотник MQ-9 Reaper состоит на вооружении американских ВВС. Первый его полет состоялся в феврале 2001 года.

Во вторник американский стратегический беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk провел пятичасовой разведывательный полет близ линии разграничения в Донбассе.