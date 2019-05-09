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Российский истребитель поймал беспилотник США (видео)

14:39
  • четверг
  • 09 мая 2019

Минобороны России официально не прокомментировало данный инцидент

В интернете появилась запись перехвата ударного беспилотника американских ВВС, предположительно российским самолетом. Запись появилась в Instagram на странице пользователя maxpower. На короткой записи удается рассмотреть, как пилот сближается с аппаратом, который РИА Новости классифицировал как MQ-9 Reaper.

Минобороны России официально не прокомментировало данный инцидент, отмечает агентство.  

Беспилотник MQ-9 Reaper состоит на вооружении американских ВВС. Первый его полет состоялся в феврале 2001 года.

Во вторник американский стратегический беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk провел пятичасовой разведывательный полет близ линии разграничения в Донбассе.

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