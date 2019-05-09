Стало известно, как теперь живет дочь Юлии Началовой

Говорят, что девочку воспитывает ее собственный отец
Публикации в соцсети Instagram говорят о том, что 12-летняя Вера останется жить с родителями артистки, но на деле все выходит совершенно иначе.
По крайней мере, сообщения свидетельствуют о том, что девочку как раз воспитывает ее собственный отец, передает Teleprogramma.
Сама Вера прекрасно чувствует себя в семье папы и отлично ладит со сводным младшим братом.
Публикации в социальной сети Instagram свидетельствуют о том, что девочку как раз воспитывает ее отец. Но вот в чем проблема — ранее Евгений Алдонин с семьей приезжал на праздник в парк у столичного стадиона "Лужники".
Жена Евгения Ольга выложила в Instagram фото и видео с мероприятия, на которых Вера рисует в парке огромную картину в сине-зеленых тонах.
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38-ти лет. Она похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.