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Собянин поздравил ветеранов с Днем Победы

15:24
  • четверг
  • 09 мая 2019

Столичный мэр рассказал о том, как важно помнить о подвиге предков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы. Он рассказал о том, как важно помнить о подвиге предков, передает "ТВ Центр".

"74 года отделяют нас от незабываемого мая 1945-го. С тех давних пор выросли три поколения, и уже правнуки фронтовиков ведут в школу своих детей. Хотя время неумолимо, вы — победители в Великой Отечественной войне - и сегодня среди нас", — написал мэр Москвы.

Он добавил, что на долю ветеранов выпали самые тяжкие испытания.  

"Ни книги, ни фильмы об этом по-настоящему не расскажут. Но жива память, которую вы оставили детям и внукам", — сказал отметил мэр Москвы.

В канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В церемонии участвовали ветераны и члены столичного правительства. Возложив цветы, участники церемонии почтили память павших минутой молчания. Затем делегация отправилась к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади.

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