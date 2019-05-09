ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка"

16:48
  • четверг
  • 09 мая 2019

Он заявил, что акция не является "бряцаньем оружия"

Президент России Владимир Путин в пятый раз прошествовал с участниками акции "Бессмертный полк", держа в руках портрет своего отца-фронтовика. Также шли народный артист СССР Василий Лановой, и генерал-полковник запаса Сергей Макаров, сообщает ТАСС.

По словам российского президента, шествие "Бессмертного полка" не является бряцаньем оружия или желанием кого-то попугать".

Он добавил, что нынешние "знаки внимания", после шествия "Бессмертный полк" в Москве являются очень хорошей традицией, отражающей характер русского человека и представителей всех национальностей, которые живут в России", - добавил он.

Главное сегодня
Владимир Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"
Владимир Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.