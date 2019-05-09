Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка"

Он заявил, что акция не является "бряцаньем оружия"

Президент России Владимир Путин в пятый раз прошествовал с участниками акции "Бессмертный полк", держа в руках портрет своего отца-фронтовика. Также шли народный артист СССР Василий Лановой, и генерал-полковник запаса Сергей Макаров, сообщает ТАСС.

По словам российского президента, шествие "Бессмертного полка" не является бряцаньем оружия или желанием кого-то попугать".

Он добавил, что нынешние "знаки внимания", после шествия "Бессмертный полк" в Москве являются очень хорошей традицией, отражающей характер русского человека и представителей всех национальностей, которые живут в России", - добавил он.