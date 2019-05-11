Игорь Николаев откровенно о молодой жене: "Эта девочка запала мне"

Мэтр российской эстрады и его будущая жена Юлия Проскурякова познакомились в 2005 году. После концерта Николаева в Екатеринбурге 23-летняя начинающая певица решилась дождаться исполнителя у служебного входа и попросить о прослушивании. Артист не отказал девушке, и даже дал свой номер. Но она позвонила далеко не сразу.

О том, как развивались отношения композитор рассказал в интервью Кире Прошутинской в программе "Он и Она", которая вышла на канале "ТВ Центр" в пятницу, 10 мая, в 22:15.

"Там была история для меня загадочная, потому что, я не знаю почему, но вот это очень сильно эта история запала. Эта девочка запала мне. И как она поет, как она общается, как разговаривает. Сама девочка. Мне показалось, что "ну надо же какой человек, какие бывают люди все-таки классные". Да. Мне понравилась она, очень", - признался Николаев, когда ведущая напомнила ему историю знакомства с Юлией.

Спустя годы певец радуется, что не упустил случай и познакомился в девушкой поближе. "И хорошо, что у меня был ее телефон. Мне помог совершенно случайно разговор с Игорем Крутым, один из разговоров. Тоже, когда я был такой, в одиночестве в неком. Еще до этого, до того, как я встретил Юлю. Он сказал: "Тебе нужно обязательно встретить, вот ты такой раненый ходишь тут, и вообще весь по жизни, не знаешь это. А тебе нужен тоже человек, который прошел через какую-то историю и который тоже хочет успокоиться, хочет поверить и заново начать, и все. Видимо, вот такая история будет тебе очень подходить". Это мне сказал Игорь. Мы не проецировали ни на какого человека. Потому что этот разговор был до того. А потом я подумал, что тут все вообще сходится. В этой девушке все сходится", - признался композитор.

"А потом дальше уже начался московский период наших отношений, когда она приехала и тут уже дальше все. Дальше просто развивалось... развивались отношения", - рассказал Николаев.

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