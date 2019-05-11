ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Игорь Николаев откровенно о молодой жене: "Эта девочка запала мне"

09:24
  • суббота
  • 11 мая 2019

Разница в возрасте у артиста с супругой - 22 года

Мэтр российской эстрады и его будущая жена Юлия Проскурякова познакомились в 2005 году. После концерта Николаева в Екатеринбурге 23-летняя начинающая певица решилась дождаться исполнителя у служебного входа и попросить о прослушивании. Артист не отказал девушке, и даже дал свой номер. Но она позвонила далеко не сразу.

Николаев ужаснулся видом Крутого после операции: Трубки торчали из его тела
Николаев впервые рассказал о шикарной ночи с Пугачевой

О том, как развивались отношения композитор рассказал в интервью Кире Прошутинской в программе "Он и Она", которая вышла на канале "ТВ Центр" в пятницу, 10 мая, в 22:15.

"Там была история для меня загадочная, потому что, я не знаю почему, но вот это очень сильно эта история запала. Эта девочка запала мне. И как она поет, как она общается, как разговаривает. Сама девочка. Мне показалось, что "ну надо же какой человек, какие бывают люди все-таки классные". Да. Мне понравилась она, очень", - признался Николаев, когда ведущая напомнила ему историю знакомства с Юлией.

Спустя годы певец радуется, что не упустил случай и познакомился в девушкой поближе. "И хорошо, что у меня был ее телефон. Мне помог совершенно случайно разговор с Игорем Крутым, один из разговоров. Тоже, когда я был такой, в одиночестве в неком. Еще до этого, до того, как я встретил Юлю. Он сказал: "Тебе нужно обязательно встретить, вот ты такой раненый ходишь тут, и вообще весь по жизни, не знаешь это. А тебе нужен тоже человек, который прошел через какую-то историю и который тоже хочет успокоиться, хочет поверить и заново начать, и все. Видимо, вот такая история будет тебе очень подходить". Это мне сказал Игорь. Мы не проецировали ни на какого человека. Потому что этот разговор был до того. А потом я подумал, что тут все вообще сходится. В этой девушке все сходится", - признался композитор.

"А потом дальше уже начался московский период наших отношений, когда она приехала и тут уже дальше все. Дальше просто развивалось... развивались отношения", - рассказал Николаев.

Полное интервью можно прочитать на нашем канале в Яндекс.Дзен.

 

Главное сегодня
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.