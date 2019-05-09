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Президент Чехии почтил память солдат в советском посольстве

18:31
  • четверг
  • 09 мая 2019

По его словам, "нацизм исчез, но ненависть осталась"

Президент Чешской республики Милош Земан в День Победы посетил российское посольство.

"Я приехал сегодня, в посольство России, чтобы глубоко поклониться памяти советских солдат, погибших в боях за освобождение Чехословакии", — сказал Земан.

По его словам, история повторяется, но он сожалеет, что "не все политики в мире понимают, что данный вид терроризма имеет те же самые основы, что и нацистский".

Ранее в четверг, Путин в пятый раз прошел с участниками акции "Бессмертный полк", держа в руках портрет своего отца-фронтовика.

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Президент Чехии Милош Земан и посол Посол России в Чехии Александр Змеевский
Президент Чехии Милош Земан и посол Посол России в Чехии Александр Змеевский
Президент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан
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