Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Ранее супруги обменялись обвинениями в изменах и решили прекратить отношения

Игрок "Спартака" Денис Глушаков не стал подписывать разрешение на выезд старшей дочери за рубеж во время бракоразводного процесса с женой Дарьей. Ранее супруги обменялись обвинениями в изменах и решили прекратить отношения.

После расторжения брака в начале февраля по решению суда алименты составили треть от всех его доходов. Кроме того, суд обязал его ежемесячно выплачивать бывшей жене по 100 тыс. рублей, пока их дочери Саше не исполнится три года, пишет Starhit.

Издание сообщает, что Дарья уехала на отдых в Дубай вместе с адвокатом Геннадием Удуняном, который, как оказалось, представляет в суде интересы чиновника Дениса Пака. Мужчина оказался участником печально известной истории — драки с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

За свои действия футболисты были заключены под стражу и позавчера получили реальные сроки наказания. Мамаев — год и пять месяцев колонии, Кокорин проведет за решеткой полтора года.

Несмотря на то, что адвокат не афиширует отношения с экс-супругой Глушакова, он опубликовал в соцсети один из своих снимков в дубайском ресторане. Однако Starhit публикует другой снимок: в номере на одной из кроватей лежит Дарья, а на другой — мужчина, похожий на Удуняна.

Сам адвокат женат не первый год, у него растут два сына.

Впрочем, ранее адвокат Глушакова Марина Дубровская подтверждала, что связь Дарьи с Геннадием не является секретом.