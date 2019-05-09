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Сергей Доренко умер после ДТП в Москве

20:25
  • четверг
  • 09 мая 2019

Журналист попал в ДТП

В Москве скончался Сергей Доренко. Ему было 59 лет. Как сообщает телеграмм-канал 112, журналист разбился в ДТП на Николоямской улице.

"На мотоцикле насмерть разбился Сергей Доренко", - подтвердила Ксения Собчак.

По данным Mash, Доренко ехал на своем мотоцикле "Триумф", но по невыясненным причинам упал с байка на ходу. Предположительно, журналисту стало плохо и он потерял контроль над мотоциклом.

Доренко экстренно госпитализировали. Он был без сознания. Медики боролись за жизнь журналиста, но все старания оказались тщетны. Сергей Доренко скончался.

Сергей Доренко выпускал авторскую программу на телевидении. С 2014 года являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

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