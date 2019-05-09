Подробности смерти Сергея Доренко

Стало известно, как умер известный журналист

В Москве умер главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Известному журналисту было 59 лет.

Доренко скончался после ДТП на Николоямской улице. Он двигался на своем мотоцикле "Триумф" от Курского вокзала к Таганской площади, когда вдруг ему стало плохо. Он потерял управление над транспортным средством и упал на дорогу.

Судя по видео телеканала 360, Доренко ехал на низкой скорости и выехал на полосу встречного движения, где рухнул на асфальт перед проезжающими автомобилями. Его мотоцикл завалился на бок и пролетел до отбойника полосы.

Как уточняет источник РИА Новости, причиной смерти Доренко стала не авария, а естественные причины. Предположительно, ему стало плохо с сердцем. Прибывшие на место ДТП врачи зафиксировали клиническую смерть журналиста.

Доренко был экстренно госпитализирован. Сообщается, что медики до последнего боролись за жизнь журналиста, однако он умер. Кончину главреда "Говорит Москва" подтвердили на радиостанции, а также глава "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

В соцсетях появились первые фото с места ДТП. На них запечатлен мотоцикл Доренко. Самого журналиста на снимках нет.

Соболезнования в связи со смертью Доренко выразил мэр Москвы Сергей Собянин. "Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", - написал он в Twitter.