Обнародованы фото с места гибели Сергея Доренко

На кадрах разбитый мотоцикл журналиста

В соцсети опубликованы кадры с места гибели Сергея Доренко. На фото - мотоцикл журналиста лежит у обочины.

"Мот/авто, летальный исход. Николоямская ул., 29с1. разбился мотоциклист (ЯК)", - говорится в подписи к фото, которые обнародовал паблик "МотоМосква" (орфография и пунктуация сохранены. - Прим.Ред.).

Вечером 9 мая Сергей Доренко попал в ДТП на мотоцикле. Предположительно, причиной аварии стало резкое ухудшения самочувствия журналиста.

Сергею Доренко было 59 лет. С 2014 года он являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Долгие годы журналист работал на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.