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В российских регионах ликвидируют последствия удара стихии

11:12
  • пятница
  • 10 мая 2019

Капризы природы испытали Москва, Екатеринбург и Иркутск

Серьезные капризы погоды в России: в Екатеринбурге на город обрушились ливень и град. А в Дагестане селевым потоком в реку унесло автомобили и домашний скот. В регионах устраняют последствия удара стихии.

В Москве ветер повалил несколько десятков деревьев и металлические конструкции. Восемь человек получили травмы. Непогода застала врасплох и жителей Екатеринбурга. Там улицы буквально ушли под воду, временно было остановлено движение транспорта. А позже на город еще и обрушился град, передает "ТВ Центр".

А в Дагестане сошел мощный селевой поток.  В одном из горных сел унесло в реку несколько автомобилей и целое стадо коров.  Люди не пострадали.

В центральных регионах России синоптики прогнозируют ливни и жаркую погоду до конца недели. А в Иркутске началось похолодание, там обещают до минус пяти. На этом фоне сокращается площадь лесных пожаров. Сейчас в Приангарье горит около восьми тысяч гектаров леса. В опасную зону переброшены дополнительные отряды дружинников и добровольцев. Благодаря этому удалось остановить пламя на подходе к населенным пунктам.

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